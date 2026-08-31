КСИР заявил о поражении американского дрона MQ-9 над Ормузским проливом

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о поражении беспилотника США MQ-9 над Ормузским проливом.
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