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Царьград

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El Pais: Испанский анклав Сеута переживает миграционный кризис

El Pais: Испанский анклав Сеута переживает миграционный кризис

Испанский анклав Сеута в Африке находится в миграционном кризисе: нелегалы, такие как 20-летний Тарек и его сестра, стремятся вернуться в Марокко.

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