В МИД Украины потребовали от ФИФА извинений за ролик с российским Крымом

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X отреагировал на то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым является частью России.
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