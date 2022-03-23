«Химки» смогут доиграть сезон РПЛ: «Единственная сложность – уезжают футболисты»

Владимир Габулов исключил вероятность снятия с «Химок» с сезона. Накануне президент РПЛ Ашот Хачатурянц допустил, что ряд клубов могут не доиграть текущий розыгрыш турнира.

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