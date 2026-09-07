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Казан укытучылары «Иң яхшы туган тел укытучысы» илкүләм бәйгесендә Татарстан данын яклый

Казан укытучылары «Иң яхшы туган тел укытучысы» илкүләм бәйгесендә Татарстан данын яклый

Бүген Липецк шәһәрендә «Иң яхшы туган тел һәм туган тел әдәбияты укытучысы» V бөтенроссия һөнәри конкурсының сынаулары башлана.

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