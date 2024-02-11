Визитку Путина и документ за его подписью продали на аукционе за 680 тыс.

Визитная карточка президента России Владимира Путина времен 1990-х годов, когда он работал в Ленинградском городском совете народных депутатов, была продана 11 февраля на электронном аукционе в Санкт-Петербурге за 200 тыс.
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