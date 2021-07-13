Узбекистан примет участие в обсуждении афганского вопроса на заседании СМИД ШОС

Ташкент, 12 июля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 13-14 июля примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /СМИД ШОС/, которое состоится в Душанбе.