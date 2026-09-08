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Царьград

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Арктикуголь подсчитал ущерб от ареста судна "Профессор Молчанов"

Арктикуголь подсчитал ущерб от ареста судна "Профессор Молчанов"

Генеральный директор "Арктикугля" Ильдар Неверов сообщил об ущербе от ареста судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене.

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