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Шестилетний мальчик погиб во время празднования дня рождения в парке аттракционов

Шестилетний мальчик погиб во время празднования дня рождения в парке аттракционов

10 сентября шестилетний мальчик погиб в Иванове в парке аттракционов. По информации "Базы", это произошло во время празднования его дня рождения.

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