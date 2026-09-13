Театр абсурда
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Театр абсурда

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"В России платят, чтобы стать замом губернатора. Берут даже судимых": Бастрыкин это доказал

"В России платят, чтобы стать замом губернатора. Берут даже судимых": Бастрыкин это доказал

Автор: Ольга АнтоноваБывший губернатор Рязанской области и сенатор Николай Любимов, обвиняемый во взятках на 270 млн рублей, жил на широкую ногу: автомобиль Audi Q7 за 5 млн руб.

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