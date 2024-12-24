В России создали материал для аккумуляторов нового поколения

Новая технология позволяет создавать более долговечные и безопасные батареиСовременную модель и новые материалы для создания литий-ионных аккумуляторов разработали учёные в Казанском федеральном университете.
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