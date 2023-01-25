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Фермерское хозяйство из Подмосковья производит колбасу по советскому ГОСТу

Фермерское хозяйство из Подмосковья производит колбасу по советскому ГОСТу

РИАМО - 25 янв. Крестьянское фермерское хозяйство Татьяны Еремкиной из села Петровского городского округа Щелково производит колбасу по рецептам СССР, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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