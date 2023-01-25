Фермерское хозяйство из Подмосковья производит колбасу по советскому ГОСТу

РИАМО - 25 янв. Крестьянское фермерское хозяйство Татьяны Еремкиной из села Петровского городского округа Щелково производит колбасу по рецептам СССР, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
РИАМО - 25 янв. Крестьянское фермерское хозяйство Татьяны Еремкиной из села Петровского городского округа Щелково производит колбасу по рецептам СССР, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Свежие комментарии