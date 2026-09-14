Трамп отказался сдерживать развитие ИИ

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов в своём гольф-клубе в Ирландии, заявил, что не намерен тормозить развитие искусственного интеллекта и ужесточать регулирование отрасли.
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