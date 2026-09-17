"Могли разорваться". В Барнауле спасли парня с патологией легких из-за курения

После операции молодой человек дал обещание: больше никаких сигарет и вейпов В Барнауле 19-летний парень попал на операционный стол из-за буллезной эмфиземы легких, сообщает БСМП № 2 на своей странице во "ВКонтакте".
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