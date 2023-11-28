В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции Артема и общественники рассказывают водителям о «правах» белой трости

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему совместно с юными инспекторами дорожного движения, при участии активистов Артемовской организации Всероссийского общества слепых вышли на городские дороги, чтобы напомнить участникам дорожного движения о «правах» белой трости.