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Бучневич против «Баффало»: 2 передачи, 0 бросков, 5 потерь и «+2» за 20:21. У него 8+10 в 20 играх

Форвард «Сент-Луиса» внес вклад в победу над «Сэйбрс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  В активе россиянина стало 18 (8+10) очков в 20 играх сезона.

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