На борту разбившегося вертолета санавиации Ми-2 находился врач Александр Гыска

На борту разбившегося вертолета санитарной авиации Ми-2 находился врач Александр Гыска. При крушении спецвертолета в Даровском районе региона Кировской области погибли четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии