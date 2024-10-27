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На борту разбившегося вертолета санавиации Ми-2 находился врач Александр Гыска

На борту разбившегося вертолета санавиации Ми-2 находился врач Александр Гыска

На борту разбившегося вертолета санитарной авиации Ми-2 находился врач Александр Гыска. При крушении спецвертолета в Даровском районе региона Кировской области погибли четыре человека: пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска, фельдшеры Татьяна Глызина и Сергей Широких.

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