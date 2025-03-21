В России начался досрочный период сдачи ЕГЭ

В России стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ, экзамены пройдут в 66 регионах страны. Однако, к испытаниям допустят только выпускников школ этого года, а выпускников прошлых лет — только по решению государственной экзаменационной комиссии, пишет Парламентская газета.