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Минпромторг: «Ашан» и Metro могут закрыться в Петербурге

Минпромторг: «Ашан» и Metro могут закрыться в Петербурге

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации предполагают, что риски ухода некоторых крупных продуктовых сетей с рынка страны до сих пор сохраняются.

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