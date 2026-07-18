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Царьград

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Москва украсила стройплощадки к 70-летию Дня строителя

Москва украсила стройплощадки к 70-летию Дня строителя

В Москве строительные площадки и краны украсили к 70-летию Дня строителя. Владислав Овчинский сообщил, что праздничная символика и подсветка привлекут внимание жителей к труду строителей и их вкладу в развитие столицы.

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