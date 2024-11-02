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Лавров: срывая договорённости, Украина теряет всё больше территорий

Лавров: срывая договорённости, Украина теряет всё больше территорий

Политика Киева ведёт к дальнейшей потере территорий. Об этом 2 ноября заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Чем дольше они сами срывают свои (а может по требованию западников) договоренности, тем больше нацистов и иностранных наемников уничтожат наши ребята. Только очень жаль что и наши ребята гибнут, но их надо добивать, а то потом опять война начнется через энное количество лет и опять будут гибнуть наши люди. Эта же сволота не успокоится, подзуживаемая америкашками и европридурками.
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