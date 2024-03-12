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Россия может поставить на Кубе новые военные базы

Россия может поставить на Кубе новые военные базы

20K прочитали Что называется, «в теории» этот вопрос уже был согласован. И даже частично реализован.

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