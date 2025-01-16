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Царьград

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Популярный актер Саиф Али Хан ранен в Мумбаи: полиция ищет нападавшего

Популярный актер Саиф Али Хан ранен в Мумбаи: полиция ищет нападавшего

В результате нападения в своем доме в Мумбаи индийский актер Саиф Али Хан получил шесть ножевых ранений.

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