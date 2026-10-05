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От роли Деточкина до троллейбусного удостоверения: восемь актёров «Берегись автомобиля»

От роли Деточкина до троллейбусного удостоверения: восемь актёров «Берегись автомобиля»

«Берегись автомобиля» вышел в 1966 году. Юрий Деточкин угонял машины у людей, наживших деньги нечестным путём, продавал их, а выручку переводил в детские дома.

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