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Не захотите их есть: как на самом деле делают крабовые палочки. Видео с завода

Не захотите их есть: как на самом деле делают крабовые палочки. Видео с завода

Крабовые палочки в огромных количествах продаются по всему миру, продукт пользуется огромной популярностью.

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Комментарии
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Maxim
Лучше в колбасный цех сходите, посмотрите на фарш..
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14 час.
РОМАН Молчанов
Вкусно мне,значит всё равно как их делают.
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12 час.
Дмитрий Гурин
Знали и раньше. И таки шо? Понятное дело что на такой объем никаких крабов не хватит. В начале века ходили всякие &quot;правдивые&quot; слухи что их делают из мяса тунца .............. это лажа веселее самих крабов если не знаешь сколько стоит тунцовый 200 граммовый стейк. Мне нравится, коты понятное дело морды корчат, с глазами: &quot;чего суешь.... ща по рылу.....&quot;.
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10 час.

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