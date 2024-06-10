Крабовые палочки в огромных количествах продаются по всему миру, продукт пользуется огромной популярностью.
Не захотите их есть: как на самом деле делают крабовые палочки. Видео с завода
Комментарии
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Maxim
Лучше в колбасный цех сходите, посмотрите на фарш..
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14 час.
РОМАН Молчанов
Вкусно мне,значит всё равно как их делают.
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12 час.
Дмитрий Гурин
Знали и раньше. И таки шо? Понятное дело что на такой объем никаких крабов не хватит. В начале века ходили всякие "правдивые" слухи что их делают из мяса тунца .............. это лажа веселее самих крабов если не знаешь сколько стоит тунцовый 200 граммовый стейк. Мне нравится, коты понятное дело морды корчат, с глазами: "чего суешь.... ща по рылу.....".
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10 час.
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