Не захотите их есть: как на самом деле делают крабовые палочки. Видео с завода

Дмитрий Гурин

Знали и раньше. И таки шо? Понятное дело что на такой объем никаких крабов не хватит. В начале века ходили всякие "правдивые" слухи что их делают из мяса тунца .............. это лажа веселее самих крабов если не знаешь сколько стоит тунцовый 200 граммовый стейк. Мне нравится, коты понятное дело морды корчат, с глазами: "чего суешь.... ща по рылу.....".