СМИ: США и Турция договорились о новой системе по санкциям против РФ

Газета Hürriyet сообщила, что США и Турция договорились о новой системе по антироссийским санкциям. Издание отмечает, что Вашингтон будет сообщать Анкаре о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями санкций против РФ.
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