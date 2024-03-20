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Свежие комментарии

СМИ: США и Турция договорились о новой системе по санкциям против РФ

Газета Hürriyet сообщила, что США и Турция договорились о новой системе по антироссийским санкциям. Издание отмечает, что Вашингтон будет сообщать Анкаре о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями санкций против РФ.

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