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Нижегородская правда

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В ночь на 13 октября можно наблюдать зрелищный звездопад с яркими болидами

В ночь на 13 октября можно наблюдать зрелищный звездопад с яркими болидами

В ночь с 12 на 13 октября россияне смогут наблюдать звездопад Южные Тауриды. В период его активности будет видно от 5 до 10 метеоров в час.

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