Менеджер проекта нового BMW M5 объяснила ставку на тяжелый гибрид

Даниэла Шмид в обстоятельной беседе с румынским изданием Autocritica раскрыла философию «эмки». Маркетолог заявила: ставка на заряжаемый гибрид обусловлена функциональностью и гибкостью: дескать, без активации ДВС можно проехать до 69 километров, а связка с V8 обеспечивает выдающуюся динамику.