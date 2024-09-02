Менеджер проекта нового BMW M5 объяснила ставку на тяжелый гибрид

Даниэла Шмид в обстоятельной беседе с румынским изданием Autocritica раскрыла философию «эмки». Маркетолог заявила: ставка на заряжаемый гибрид обусловлена функциональностью и гибкостью: дескать, без активации ДВС можно проехать до 69 километров, а связка с V8 обеспечивает выдающуюся динамику.
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