Теннисистка Александрова о победе над Свентек: у меня не было никаких ожиданий

Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая занимает 16-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объяснила, как ей удалось обыграть первую ракетку мира, польку Игу Свентек в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Майами.