НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Рамос в 2018-м нарушил правила допинг-контроля, сходив в душ до сдачи мочи. Его не наказали, потому что допинг-офицер тоже провел процедуру с ошибкой

Рамос в 2018-м нарушил правила допинг-контроля, сходив в душ до сдачи мочи. Его не наказали, потому что допинг-офицер тоже провел процедуру с ошибкой

На фоне новости о том, что Испанское антидопинговое агентство 5 лет скрывало положительные допинг-пробы спортсменов, Relevo опубликовал информацию о проверке защитника «Севильи» на допинг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх