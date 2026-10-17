Экс-полузащитник сборной Англии и совладелец американского «Интер Майами» Дэвид Бекхэм может занять пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Sky Sports.
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