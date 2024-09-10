Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках препятствовал расследованию

Умерший в июле в СИЗО Игорь Котельников, проходивший фигурантом дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны, препятствовал расследованию, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
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