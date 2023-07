С 00:00 часов 20 июля в силу вступила объявленная ранее РФ полная морская блокада украинских портов. С этого момента любые суда, идущие в любой порт Украины через Чёрное море, воспринимаются ВС РФ как законные военные цели, перевозящие военные грузы на Украину, а любое государство, под флагом которого идёт такое судно — стороной конфликта Напомним, подробно […] The post Вступила в силу морская блокада Украины first appeared on Tochka Zрения.