Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории

Global look press/Keystone Press Agency/Elena FernÃƒÂ°Ndez Температурный рекорд 2023 года может быть побит в 2024 году, нынешний год имеет шансы стать самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.
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