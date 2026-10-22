В США создают много различных ракет, но у Пентагона проблемы с доступными мощностями для вывода спутников Отказ SpaceX от ракеты Falcon 9 в пользу Starship ставит под угрозу запуски американских военных спутников.
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