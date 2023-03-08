Кухня наизнанку

6 подписчиков

"Первый рецепт дрожжевого теста, который мне очень-очень понравился" (им и делюсь)

"Первый рецепт дрожжевого теста, который мне очень-очень понравился" (им и делюсь)

Тесто получается как пух. Пирожки можно готовить с любой начинкой. И совсем несложно! Если вы любите пирожки и булочки (и вдруг еще не знаете этот рецепт), очень рекомендую попробовать такое тесто.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх