В «Экспофоруме» назвали бизнес-лидеров промышленности и высоких технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября, ФедералПресс. В рамках первого дня работы XXVIII Международного форума-выставки «Российский промышленник», который начал работу в КВЦ «Экспофорум», назвали победителей ежегодных конкурсов «Лидер промышленности» и «Лидер высоких технологий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии