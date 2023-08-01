Военное обозрение

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Количество и качество: опыт применения БПЛА семейства «Орлан»

Количество и качество: опыт применения БПЛА семейства «Орлан»

"Орлан-10" на старте На момент старта Спецоперации по защите Донбасса одной из основ российской беспилотной авиации были летательные аппараты серии «Орлан».

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