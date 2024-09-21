Сержант Деев совершил подвиг в зоне спецоперации

Представлены новые герои спецоперации. Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Романа Гартока, освобождая населённый пункт от украинских боевиков, уничтожила личный состав ВСУ, завладела опорным пунктом и удерживала его до подхода основных сил.
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