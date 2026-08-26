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Журнал «Профиль»

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В обход Ормузского пролива: Япония поддержит строительство новых нефтепроводов на Ближнем Востоке

В обход Ормузского пролива: Япония поддержит строительство новых нефтепроводов на Ближнем Востоке

Правительство Японии намерено включить в новый пакет мер по обеспечению стабильных поставок энергии поддержку строительства на Ближнем Востоке нефтепроводов, которые позволят транспортировать сырье в обход Ормузского пролива.

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