В обход Ормузского пролива: Япония поддержит строительство новых нефтепроводов на Ближнем Востоке

Правительство Японии намерено включить в новый пакет мер по обеспечению стабильных поставок энергии поддержку строительства на Ближнем Востоке нефтепроводов, которые позволят транспортировать сырье в обход Ормузского пролива.
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