Депутатам Госдумы может быть предоставлено право носить боевое оружие для обеспечения безопасности

В связи с рядом инцидентов, в том числе нападениями на народных депутатов, член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев выступил с инициативой предоставить государственным служащим право на ношение боевого огнестрельного оружия.
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