В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

НАТО: Ключевой урок конфликта на Украине — необходимость в дешевых беспилотниках Ситуация на Украине показала странам НАТО необходимость производства дешевых беспилотников, которые можно использовать против дорогих и сложных вооружений.
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