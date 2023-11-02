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Мария Нагорная провела встречу с представителями таджикской и узбекской диаспор

Мария Нагорная провела встречу с представителями таджикской и узбекской диаспор

Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная провела встречу с представителями таджикской и узбекской диаспор.

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
Чем меньше встреч будет с этими ОПГ, тем быстрее будет интеграции в общество. С ума посходили.
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2 д.
Александр Лагуткин
Диаспоры необходимо законодательно объявить преступными сообществами с соответствующим сроками за участие в них. Гастарбайтеры должны приезжать на работу только вахтовым методом. Проживание и отдых между сменами в закрытых вахтовых охраняемых поселках. Отработали два-три месяца,- под охраной в самолет и домой до следующей вахты. Работодатели должны всё это обеспечить. Строгий контроль соблюдения режима как на стройке, так и в вахтовом поселке. Нарушение режима или любое правонарушение должно повлечь за собой автоматическую депортацию с последующим запретом на въезд в Россию. Отработали и домой. Усилить контроль за продажными чиновниками из миграционной службы. Никакого гражданства, если человек не проработал в России менее пяти лет без малейших нарушений законности или не соответствует требованиям. И запретить гражданство целому табору родственников. В крайнем случае ограничить женой и детьми. И то по просьбе работодателя с подтверждением, что данный человек является ценным специалистом. При любом нарушении закон у получившего гражданство, оно автоматически аннулируется как у самого нарушителя, так и у его близких родственников. Все немедленно депортируются (нарушитель после отбывания наказания) без права въезда в Россию.
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2 д.

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