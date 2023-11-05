"Сделал это кулуарно": В парламенте Крыма высказались о передаче полуострова УССР

ВТ

Виталий Тарасов

ТАКИ - ВСЁ - ТАКИ. Уважаемые! ... "Напомним, ранее рабочая группа сформировала запрос в Конституционный Суд России относительно соответствия Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма. Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно, - пояснил агентству глава парламента. Чтобы реализовать передачу полуострова было необходимо принятие ряда нормативных актов. Однако согласовать их было невозможно, поскольку в этом случае республики бы начали предъявлять территориальные претензии по отношению друг к другу. Именно по этой причине передача Крыма состоялась кулуарно. "Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, Хрущев сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание. То, что было сделано, - незаконно и является преступлением", - говорит Константинов". А что было ещё сделано Никитой Сергеевичем Хрущёвым - кулуарно??? Какие преступления??? И мог ли, - один человек это провернуть??? А где был ЦК КПСС СССР? - Вот ведь какой исторический факт в СССР замалчивали, - всё это очень удивительно. Всем здоровья желаю.