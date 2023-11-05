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"Сделал это кулуарно": В парламенте Крыма высказались о передаче полуострова УССР

"Сделал это кулуарно": В парламенте Крыма высказались о передаче полуострова УССР

Глава парламента Крыма сообщил, что полуостров в состав УССР был передан Хрущёвым кулуарно.Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что передача полуострова в состав УССР в 1954 году была осуществлена кулуарно.

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Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
ТАКИ  -  ВСЁ  -  ТАКИ.  Уважаемые!  ... &quot;Напомним, ранее рабочая группа сформировала запрос в Конституционный Суд России относительно соответствия Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма. Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно, - пояснил агентству глава парламента. Чтобы реализовать передачу полуострова было необходимо принятие ряда нормативных актов. Однако согласовать их было невозможно, поскольку в этом случае республики бы начали предъявлять территориальные претензии по отношению друг к другу. Именно по этой причине передача Крыма состоялась кулуарно. &quot;Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, Хрущев сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание. То, что было сделано, - незаконно и является преступлением&quot;, - говорит Константинов&quot;.  А   что было   ещё  сделано  Никитой  Сергеевичем  Хрущёвым -  кулуарно???  Какие  преступления???  И   мог  ли, - один  человек  это  провернуть???  А  где  был  ЦК  КПСС  СССР?  -   Вот  ведь  какой  исторический  факт  в  СССР замалчивали, -   всё  это  очень  удивительно.  Всем  здоровья  желаю.
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2 д.
Анфиса Иванова
Это не новость...об этом давно известно.  Хрущ сволочь.
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2 д.

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