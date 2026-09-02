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Аргументы недели

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Штрафы за нарушение ПДД: разбор основных изменений

Штрафы за нарушение ПДД: разбор основных изменений

С начала 2026 года в России вступил в силу ряд законодательных изменений, которые существенно ужесточили наказания за многие нарушения правил дорожного движения.

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