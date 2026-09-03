Бирюков: На Рязанском проспекте обновили 350 тыс. кв. м асфальта

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении ремонта более 350 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на Рязанском проспекте.
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