Колокольцев наградил участкового, который помог пострадавшим от атаки ВСУ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил ведомственной медалью «За смелость во имя спасения» участкового уполномоченного ОМВД России по Белгородскому району Белгородской области старшего лейтенанта полиции Виталия Никуленко.
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