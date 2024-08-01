Песков дал россиянам совет по борьбе с профессиональным выгоранием

Справиться с профессиональным выгоранием помогут постоянное самосовершенствование и учеба. Такой совет по борьбе с проблемой дал россиянам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции … .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии