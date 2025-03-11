Депутат Александр Аксёненко обсудил с новосибирцами рост цен и тарифов

Александр Аксёненко раскритиковал ситуацию с постоянным ростом коммунальных тарифов, цен на товары и услуги, а также процентов по кредитам и ипотеке, которую связал с небывало высокой ключевой ставкой Центробанка.
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