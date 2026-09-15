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«Ощущение неразрывной связи с землей и природой усилится благодаря великолепным пейзажам»: Сальма Хайек рассказала о фильме «Арена» с Юрой Борисовым

«Ощущение неразрывной связи с землей и природой усилится благодаря великолепным пейзажам»: Сальма Хайек рассказала о фильме «Арена» с Юрой Борисовым

Российский актёр Юра Борисов получил роль в новом голливудском проекте. Об этом пишет издание Variety.

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